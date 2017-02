Veerle Wouters en Hendrik Vuye: 'De N-VA-top heeft een zekere afkeer van dat mensenrechtengedoe'

Toen het in september 2016 tot een breuk kwam tussen de N-VA en Hendrik Vuye en Veerle Wouters gaf niemand een cent om hun politieke toekomst. Intussen zet Vuye geregeld de toon in het debat. Zoals vorige week, toen hij de N-VA voor de voeten wierp: 'Nu zijn jullie met vier, de traditionele partijen.' De sfeer zit er goed in.