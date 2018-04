Veel steun voor agent die racistische foto verspreidde van Jinnih Beels

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen wordt vandaag/maandag een dossier van racisme behandeld. Een politieagent van de zone Mechelen-Willebroek heeft vorig jaar een fotocollage met toenmalig hoofd diversiteit Jinnih Beels verspreid met daarop de woorden 'En waarom zou ik je een hand moeten geven? Jouw kleur staat me niet aan.'. De man krijgt heel wat steun; een dertigtal collega's uit verschillende korpsen zakte naar de rechtbank af.

De rechtszaal was te klein om alle vrienden en collega's van Bert V.L. een plaatsje te geven, waardoor sommigen op de gang of de binnenkoer van het gerechtsgebouw moesten wachten. Net vandaag was ook een klas uitgenodigd. Het gebeurt wel vaker dat scholen een zitting bijwonen om de leerlingen zo een beter beeld te geven van rechtszittingen en het verloop ervan.

Bert V.L. werd na het verspreiden van de foto door het korps geschorst in afwachting van zijn proces. Bij de inleidingszitting in januari kwam ook al een vijftigtal collega's hun steun betuigen. De advocaat van V.L., meester Frédéric Thiebaut, sprak toen over intimidatiepogingen vanwege de korpsleiding om mensen af te schrikken naar de zitting te komen. Wie naar de zitting zou komen, zou zijn carrière bemoeilijken.

Korpschef Yves Bogaerts en burgemeester Bart Somers (Open Vld) ontkenden toen elke vorm van intimidatie, maar zeiden wel te hebben opgeroepen tot terughoudendheid in deze zaak.

'Kinderachtig maar geen racisme'

Het Openbaar Ministerie vordert 6 maanden cel. De verdediging vraagt de vrijspraak. 'Er was geen bijzonder opzet. Het ging om een zeer misplaatste grap, maar we kunnen niet spreken over een misdrijf', zegt zijn advocaat Frédéric Thiebaut.

Volgens de verdediging gaat het om een kinderachtige actie binnen een besloten whatsappgroep die absoluut niet tot bedoeling had racistisch te zijn, maar wel als grap bedoeld was. 'Hij plaatste de foto niet op een publiek forum, maar binnen een afgesloten groep waar wel vaker memes (een vorm van internetgrap die snel verspreid wordt, nvdr.) als deze werden verspreid', aldus Thiebaut. 'Racisme zelf is niet strafbaar, maar is een vorm van vrije meningsuiting. Hij moet zich dus enkel verantwoorden voor de verspreiding ervan. Nochtans zijn er ook anderen die die meme hebben verspreid. Waarom staan zij dan niet terecht?'

Bert V.L. meent dat hij de collage eerst zelf vond in de cafetaria van het commissariaat en verscheurde. Twee weken later, bij een teamoverleg, kwamen de gevaren van sociale media ter sprake en besloot hij de collage opnieuw te maken en in de whatsappgroep te gooien. 'Je moet de hele context zien, het gaat hier om ironie', pleitte Thiebaut. 'Mevrouw Beels was hoofd van de dienst diversiteit, en zij gaf zelf niet aan iedereen een hand, zo is die meme ontstaan. De collega's die hier vandaag zijn om mijn cliënt te steunen, kennen die context en begrijpen dus dat er nooit een bedoeling was om iemand te schaden.'

Thiebaut hekelt de manier waarop deze zaak beïnvloed werd door de politiek. 'Nog voor het eerste verhoor waren er al uitspraken in de media. Mijn cliënt wilde met mevrouw Beels praten en zij liet hem weten dat ze niet mocht. Maar mocht het hier echt gaan om racisme, dan had Unia zich toch burgerlijke partij gesteld en dat is niet het geval', besloot hij. Hij vraagt de vrijspraak.