'Veel MR-kiezers appreciëren de harde lijn van Theo Francken'

Minstens 10.000 mensen trotseerden op zondagavond de gevreesde poolvortex om in het Brusselse Maximiliaanpark te betogen voor een humaner asiel- en migratiebeleid. Steen des aanstoots voor veel betogers is de huiszoekingswet, die het mogelijk moet maken om huiszoekingen te houden in woningen waar mensen verblijven die illegaal in het land zijn. 'Zelfs de politievakbond steunt ons in ons verzet tegen de huiszoekingswet', zegt Mehdi Kassou van BXLRefugees, het burgerplatform dat de betoging mee organiseerde.

