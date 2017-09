VDAB sluit ook screening surfgedrag werkgevers niet uit

Vandaag raakte bekend dat de VDAB gaat bijhouden wie op welke vacatures klikt, om te controleren of werkzoekenden effectief naar werk zoeken. De bedoeling is vooral de dienstverlening te verbeteren, benadrukt men bij de VDAB. 'Misschien komt het surfgedrag van de werkzoekende totaal niet overeen met het profiel dat die heeft opgegeven. Dan kunnen we daarover praten.'

Nog volgens de arbeidsbemiddelingsdienst vormt het screenen van het surfgedrag slechts één element in het bemiddelingsproces. 'Het is een indicator om in gesprek te gaan', dixit VDAB-woordvoerster Shaireen Aftab.

Bij de socialistische vakbond vallen kritische geluiden te horen. Caroline Copers, topvrouw van het Vlaams ABVV, spreekt over een 'big brother'-gevoel. 'Mogen de gegevens dan ook gebruikt worden om de werkgevers te controleren? Om na te gaan welke sectoren en bedrijven niet goed scoren in een eerlijke aanwerving op basis van leeftijd en geslacht?', vraagt ze zich af in Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Net als werknemers hebben ook werkgevers een nummer om in te loggen bij de VDAB, aldus de woordvoerster. In de toekomst zou dus ook het surfgedrag van werkgevers gecontroleerd kunnen worden. Voorlopig is dat evenwel nog niet aan de orde.