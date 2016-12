VBO wil kilometerheffing voor personenwagens

In maart 2016 stelde het VBO haar mobiliteitsplan voor, maar dat heeft in de politiek nog maar weinig teweeggebracht, zegt Timmermans in Knack. Dat is nochtans nodig, vindt de topman van de ondernemingenkoepel. 'Volgens cijfers van de OESO kost de stilstand ons elk jaar 8 miljard euro, of 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Vroeger had je een ochtend- en een avondpiek, nu staan we tussendoor ook stil. We staan gemiddeld meer dan vierenveertig uur per jaar in de file. En dat terwijl één uur stilstand van een truckchauffeur 60 à 70 euro kost.'

Een opvallend voorstel van het VBO is een slimme kilometerheffing voor alle auto's. Geen extra belasting volgens Timmermans: 'Wij willen de bestaande heffing op het bezit van een auto afbouwen en vervangen door een belasting op het gebruik. En dat op een slimme manier: niet iedereen hoeft evenveel te betalen. Op het platteland zijn er geen files, dus daar betalen de chauffeurs minder. Als u in de stad rijdt, betaalt u meer op piekuren. Zo sporen we mensen aan om zich bij voorkeur buiten de spits met de auto te verplaatsen.'

Wetgevend kader

Volgens een onderzoek van VBO zien 40% van de werkgevers binnen de tien jaar een zelfrijdende auto in hun wagenpark opduiken. Timmermans vreest dat de regering de technologische evolutie zal achternalopen. 'Je moet nu toch al nadenken over aanpassingen aan je wetgevend kader, zodat over een paar jaar een achterhaald verkeersreglement geen remmende factor wordt bij de invoering van deze auto's?'

'Dus vraag ik aan onze politici om creatiever en innovatiever na te denken met alle stakeholders. Treinen zijn goed voor het snelle vervoer op lange afstand tussen grote centra, maar niet voor lokaal vervoer in weinig bevolkte gebieden. Toch liggen her en der nog treinbeddingen met treinen die een man of zeven vervoeren. Dat is verliesgevend openbaar vervoer. Waarom zouden we die treinbeddingen niet asfalteren en er elektrische bussen over laten rijden? Schoolbussen? Taxi's?'