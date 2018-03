Vastgoed: wat u moet weten voor u zich op de Belgische woningmarkt begeeft

'De vastgoedmarkt loopt warm', oppert Marcia De Wachter. De directeur van de Nationale Bank houdt voor enkele honderden toehoorders in Congres- en Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen een presentatie over de financieel-economische ontwikkelingen in ons land. Ze is net aanbeland bij de problemen waar we tegenaan lopen. Op een groot scherm toont ze de evolutie van de woningprijzen in een hele reeks Europese landen sinds begin deze eeuw. Uit de wirwar aan gekleurde lijnen blijkt duidelijk dat de prijzen in België sterker zijn gestegen dan in de meeste andere landen. 'Een gevaarlijke evolutie', zegt De Wachter wat onderkoeld.

