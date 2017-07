'Vaste huisarts verplichten is onbegrijpelijk'

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) is furieus over de vraag van de Orde der Artsen aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om alle patiënten te verplichten een vaste huisdokter te kiezen die voor hen een globaal medisch dossier bijhoudt. 'Onbegrijpelijk. Ongevraagd. Onterecht. Buiten alle proporties. Buiten haar bevoegdheid', reageert de BVAS woensdag in een persbericht.

In een globaal medisch dossier staan onder meer gegevens over vaccinaties, geneesmiddelen en voorbije onderzoeken. De belangrijkste informatie zou online beschikbaar moeten zijn voor andere artsen om problemen te vermijden tijdens behandelingen. De Block wil geen verplichting, omdat dat een te grote beperking zou zijn van de vrijheid van patiënten om de dokter te kiezen die ze willen.

De BVAS vindt dat de vraag van de Orde der Artsen 'meer dan één brug te ver' gaat. De vereniging uit ook kritiek op de vraag van de Orde dat 'huisartsen voor alle burgers een Summarized Electronic Health Record (Sumehr) aanleggen en onderhouden'. Een Sumehr is een elektronische samenvatting van het medisch dossier met de minimale gegevens die een arts nodig heeft om de gezondheidstoestand snel in te schatten. Volgens de vereniging komt in het voorstel van de Orde 'Big Brother centraal' te staan, en niet de patiënt. 'Tot nog toe werd het belang van het persoonlijke contact tussen arts en patiënt, een zorgvuldige anamnese (medische antecedenten en de historiek van de klacht van de patiënt, nvdr.) en klinisch onderzoek als hoeksteen van de geneeskundige praktijk beschreven. Volstaat binnenkort een vluchtige blik op de Sumehr voor de diagnose van bijvoorbeeld een mishandeld kind of ouderling?', klinkt het. Voor de vereniging mogen de rationalisering van de uitgaven in de gezondheidszorg en de vereenvoudiging van het verzamelen en verwerken van gegevens niet boven het belang van de patiënt komen te staan.