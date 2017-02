Vanhengel: 'Luchthaven niet verplaatsen, wel startbanen verlengen'

De Brusselse begrotingsminister Guy Vanhengel (Open Vld) zei zaterdag in La Libre Belgique dat het niet meer dan logisch zou zijn om de luchthaven 1.800 meter achteruit te verplaatsen. Dat zou ook de goedkoopste oplossing zijn, klonk het. '800 meter werd al onteigend', zegt hij. De Brusselse minister brengt ook in herinnering dat de luchthaven in 'zijn' Evere begonnen is, en daarna naar Melsbroek verplaatst werd. 'In 1958 is men verhuisd naar Zaventem.'

