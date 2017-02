Vanhengel: 'Luchthaven 1800 meter verplaatsen is beste oplossing'

De Brusselse begrotingsminister Guy Vanhengel (Open Vld) meent dat het "logisch" zou zijn om de luchthaven, samen met de groei van de hoofdstad, verder achteruit te leggen. Dat zegt Vanhengel zaterdag in een interview met La Libre Belgique.

De goedkoopste oplossing is, volgens Vanhengel, de luchthaven met 1.800 meter laten achteruitgaan. '800 meter werd al onteigend', zegt hij. De Brusselse minister brengt ook in herinnering dat de luchthaven in 'zijn' Evere begonnen is, en daarna naar Melsbroek verplaatst werd. 'In 1958 is men verhuisd naar Zaventem.'

'Dit proberen oplossen door het conflict te voeden heeft geen enkele zin', meent Vanhengel, die oproept om federaal minister van Mobiliteit François Bellot 'de tijd te gunnen'. "Laat ons werken aan de toekomst van de luchthaven om zo te bepalen wie de kost gaat dragen voor de investering om de banen te verplaatsen. Als Bellot erin slaagt om dit voor het einde van de legislatuur uit te voeren zodat het op die manier wordt overgenomen door de volgende regering, dan zal men goed gewerkt hebben.'

Het dossier over het dossier van de geluidshinder van Brussels Airport sleept al lang aan. Het eigenlijke besluit dateert al uit 1999, maar Brussel wil de normen nu naar de letter uitvoeren. Daar hoort volgens de Brusselse regering een nultolerantie bij, een standpunt dat Vanhengel ook herhaalde. 'In Brussel gaat er niets gebeuren. Vlaanderen bereidt een nieuw belangenconflict voor, maar wij bewegen niet', zei Vanhengel. Olivier Maingain herhaalde dat standpunt eerder deze week al in Knack: 'Het is niet meer dan een ultiem vertragingsmanoeuvre. Het besluit wordt er tijdelijk door opgeschort, maar aan de geluidsnormen zal uiteindelijk geen jota veranderen.'

De Brusselse regering lanceerde donderdag nog een voorstel om de tolerantie te verlengen onder verschillende voorwaarden, bijvoorbeeld dat de federale regering geen vluchten meer toelaat op de Kanaalroute boven de hoofdstad. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bestempelde het voorstel toen reeds als 'een louter tactisch spel'. Partijgenoot Bourgeois trad die kritiek vandaag volmondig bij.