Vandeurzen trekt 15 miljoen euro extra uit voor psychische hulp aan jongeren

Dat heeft minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zondag gezegd tijdens een debat in De Zevende Dag (één). Deze week raakte bekend dat een elfjarig meisje in de volwassenpsychiatrie terecht kwam omdat er geen geschikte plaats meer was in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Eerder raakten ook cijfers bekend waaruit blijkt dat mensen met psychische problemen vorig jaar gemiddeld 45,56 dagen moesten wachten op een eerste intakegesprek bij de CGG. In 2008 bedroeg die wachttijd maar 33,5 dagen. Bij jongeren liep de gemiddelde wachttijd vorig jaar op tot 60 dagen.

In 2008 moesten jongeren gemiddeld 50,48 dagen wachten. Vandeurzen erkende toen de druk op de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en zei dat hij extra investeert in een programma vroegdetectie en -interventie en in de verdere uitbouw van een eerstelijnszorg. In de Zevende Dag noemde de minister een bedrag van vijftien miljoen euro voor de komende twee jaar.