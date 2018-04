Vandeput wil informatiestromen in leger hertekenen

Naar aanleiding van de controverse over de mogelijke verlenging van de F-16-gevechtsvliegtuigen bestelde minister van Defensie Vandeput twee audits. Volgens die onderzoeken zijn er in het F-16-dossier geen fouten gemaakt door officieren van de luchtmacht. Toch verwijzen de onderzoekers naar een pak structurele fouten in het informatiebeheer.

Om tegemoet te komen aan die aanbevelingen, heeft minister Vandeput een nota bezorgd aan stafchef Marc Compernol. 'De minister heeft de Chef Defensie inderdaad gevraagd om acties te nemen op basis van de aanbevelingen in de rapporten die ons bezorgd zijn', bevestigt de woordvoerster van Vandeput.

Zo moet binnen de week bijvoorbeeld het zogenaamde autorisatiebeheer nagekeken worden. Dat beheer bepaalt wie toegang heeft tot welke informatie en databases. En binnen de maand moet er ook verduidelijkt worden op welke manier informatie moet doorstromen naar de beslissingsnemers. 'Tegelijk moet er een plan van aanpak komen over de herziening van de regeling van de delegatiebesluiten. Zo'n delegatiebesluit zegt eigenlijk wie welke bevoegdheid heeft om een bepaalde beslissing te nemen.'