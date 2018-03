Vandeput: 'Ik denk niet aan ontslag'

Vorige week doken studies van vliegtuigbouwer Lockheed Martin op waaruit bleek dat de carrosserie van de F-16's zes jaar langer mee kan gaan dan aanvankelijk werd aangenomen. Een aantal topmilitairen zou die informatie hebben achtergehouden voor minister Steven Vandeput (N-VA), die stevig onder vuur werd genomen door de oppositie.

Desondanks denkt Vandeput niet aan ontslag. 'Ik had kunnen weglopen, maar ik ben begonnen aan de heropbouw van Defensie. Ik heb een project opgestart en ik wil dit verderzetten', stelde de minister maandag opnieuw in Terzake.

Eerder op de dag melden verscheidene media dat meerderheidspartij CD&V wil dat een onafhankelijke studiebureau alle beschikbare rapporten over de levensduur van de F-16's tegen het licht houdt. Het gaat om een door de regering bij Defensie opgevraagde nota uit 2015 en twee studies door Lockheed Martin, die aan het licht kwamen nadat oppositiepartij sp.a de documenten lekte.

SP.A reageert tevreden op 'het voortschrijdend inzicht'. 'We roepen de commissie Defensie morgen onmiddellijk samen om de toetsing te doen van de interne nota van Defensie uit 2015 en de twee studies van Lockheed Martin over de verlenging van de levensduur van de F-16's van 2017 en 2018', reageert Kamerlid Dirk Van der Maelen. Voor Groen is het duidelijk dat 'de opschorting van de aankoopprocedure onafwendbaar' is geworden.