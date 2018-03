'Vandeput heeft een probleem': verzweeg Defensie cruciaal F-16-rapport met opzet?

De krant De Standaard bericht over een studie van vliegtuigbouwer Lockheed Martin waarin staat dat het perfect mogelijk is om de F-16's langer in dienst te houden, zonder veel extra kosten. Nochtans beweerde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) dat zo'n studie niet bestond. Volgens sp.a-voorzitter John Crombez is het dossier gemanipuleerd, moet de aankoopprocedure opgeschort worden en moet de minister snel 'transparantie' geven over het dossier.

In De Ochtend moest minister Vandeput toegeven dat hij niet op de hoogte is van het rapport. 'Ik verneem dat er een rapport zou bestaan. Ik heb daar nog geen kennis van kunnen nemen. Ik wil nu eerst weten wat dat rapport zegt, wat de implicaties zijn en waarom het in de structuren van Defensie is blijven hangen', aldus Vandeput.

Als het rapport effectief bestaat, wil de N-VA-minister het snel kunnen inkijken en nagaan 'op welk niveau en waarom er is beslist om het niet aan de minister te bezorgen'. Als het bestaan en de inhoud van het rapport kloppen en men bij het leger toch beslist heeft om de minister niet in te lichten, is er volgens Vandeput 'een probleem'.

Van een opschorting van de aankoopprocedure wil de N-VA-minister voorlopig niet weten. 'Die procedure moet verder lopen.' Maar als de dingen uit het rapport zouden kloppen, zal de regering daar in haar beslissing wel rekening mee houden, stelt de minister.

Ook bij Groen wordt gevraagd om de procedure op te schorten. 'fwel hield de minister een studie verborgen voor publiek en parlement, ofwel worden studies besteld zonder zijn medeweten. In beide gevallen heeft Vandeput een probleem,' concludeert Wouter De Vriendt.

Defensie wil nog niet reageren

Defensie zelf reageert voorlopig nog niet op het rapport van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin, waaruit blijkt dat de Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen langer in dienst kunnen worden gehouden zonder veel extra kosten. "Dat is nog voorbarig", aldus Defensie.