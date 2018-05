Vandeput geeft commissie Defensie extra uitleg, premier en drie andere ministers geven verstek

In de Kamercommissie Defensie komt er geen debat met premier Charles Michel en verschillende ministers over de vervanging van de F-16's. De oppositie had daarom gevraagd, maar hun verzoek is afgewezen. In een brief vroegen SP.A, PS, Ecolo-Groen, cdH en PVDA om een debat met de regering, na de hoorzittingen die de afgelopen weken gehouden werden over de mogelijk levensduurverlenging van de F-16's en de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen.

'Zowel leden van de oppositie als leden van de meerderheid hebben opgemerkt dat we dit interessante debat eigenlijk enkele jaren eerder hadden moeten kunnen voeren. Als de legertop die informatie niet had achtergehouden voor de politiek, dan was dat inderdaad de logica zelve. Echter, het is nog niet te laat,' zo stond in de brief.

Concreet wilden ze premier Charles Michel, minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), minister van Economie Kris Peeters (CD&V), minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) uitnodigen. Maar daarop is de meerderheid niet ingegaan. Enkel minister van Defensie Steven Vandeput gaat de commissie bijkomende uitleg geven en in debat gaan met de commissieleden.