Vandeput: 'Doorgaan met beslissing die we genomen hebben'

De aanbestedingsprocedure voor de vervanging van de F-16's gaat gewoon door. Die conclusie trekt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) donderdag in het VRT-radioprogramma De Ochtend uit de marathonzitting in de Kamercommissie Defensie over de mogelijke levensduurverlenging van de gevechtsvliegtuigen. 'We moeten gewoon doorgaan met de beslissing die we genomen hebben.'

In de Kamercommissie stelden experts van de Amerikaanse luchtmacht en vliegtuigbouwer Lockheed Martin woensdag dat een verlenging van de levensduur van de F-16's bijzonder moeilijk en erg duur zou zijn. 'Het is niet mogelijk om de gecertificeerde levensduur te verlengen op basis van de beschikbare informatie', stelde kolonel Jeff Gates. Die conclusie lijkt haaks te staan op eerdere documenten van Lockheed Martin over de levensduurverlenging die bekendraakten via oppositiepartij sp.a.

'Er is gisteren grondig weerlegd dat de toestellen zomaar langer kunnen worden gebruikt. We moeten durven door te gaan met de beslissingen die we hebben genomen', zo reageerde Vandeput donderdag. 'De F-16's zijn vandaag nog goede toestellen, maar dat zal niet altijd zo blijven. We moeten ze vervangen.'

Vandeput neemt zich dan ook voor om de lopende aankoopprocedure gewoon af te werken. Daarover ontvangt de minister binnenkort een rapport en op basis daarvan stapt de minister naar de regering. 'Ik twijfel er niet aan dat regering de juiste beslissing zal nemen.'

Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) beklemtoonde donderdagochtend bij de Franstalige zender RTBF dat de regering bij haar beslissingen moet blijven. 'We moeten ze vervangen. Dat is evident', aldus Reynders. 'De demagogie over dit dossier moet stoppen.'