Vande Lanotte trekt met Stadslijst naar Oostendse gemeenteraadsverkiezingen

De huidige burgemeester van Oostende Johan Vande Lanotte (sp.a) trekt met een Stadslijst naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Dat is zondagmiddag beslist tijdens een ledenvergadering van sp.a Oostende. Die gaf haar goedkeuring om met een nieuw programma en nieuwe lijst naar de kiezer te trekken. 81 procent stemde voor, 6 procent onthield zich en 13 procent stemde tegen.

Hoe het zoeken van kandidaten en het samenstellen van het programma zal verlopen, is nog niet duidelijk. 'In het najaar van 2017 zal een Oostendse G100 worden georganiseerd', verwijst Oostends sp.a-voorzitter Stefanie Monsaert naar de G1000 van schrijver David Van Reybrouck in De Morgen. 'We zullen 100 Oostendenaars bijeenbrengen om samen een voorstel van programma te maken. Om dat goed te doen is er bovendien beslist om samen te werken met externe mensen die daar reeds ervaring hebben over opgebouwd.'

Volgens de lokale zender Focus-WTV sp.a ook vervangen op de kieslijsten. De Stadslijst krijgt in Oostende concurrentie van Bart Tommelein (Open Vld) en Vlaams Parlementslid Bjorn Anseeuw (N-VA). Wie voor CD&V, Groen en Vlaams Belang de lijst zal trekken in de kuststad, is nog niet bekend.

Vande Lanotte gaf recent te kennen dat hij gewonnen was voor het idee van een Stadslijst. "Op nationaal niveau heb je ideologische verschillen en wordt er stevig gebakkeleid, maar in gemeenten is dat anders. Daar moet je samenwerken en samenleven. Een stad kun je niet via een partijpolitieke logica besturen. Daar moet je alle talenten, ideeën en mogelijkheden samen in een positief project gieten", klonk het toen in een interview met Het Nieuwsblad.

Nu is het voorstel, dat wordt ondersteund door de voorzitter en ondervoorzitter van sp.a Oostende, een feit: 'Een diversiteit aan mensen en talenten woont hier samen in de kleinste grootstad van West-Europa, met uitdagingen groot en klein. En daarbij moet in onze stad samen nog meer dan vroeger het kernwoord zijn', aldus Vande Lanotte.