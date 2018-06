Vandalen vernielen Vlooybergtoren

De gerechtelijke recherche is met een onderzoek gestart. Dat meldt de Leuvense parketwoordvoerster Sarah Callewaert. "Omwonenden hebben omstreeks half twee vannacht een knal gehoord en een steekvlam gezien, en dan de politie verwittigd. Ter plaatse hebben de agenten vastgesteld dat er sprake is van brandstichting met een brandstof en hooi", aldus Callewaert. Er is nog geen spoor van de daders. Er is ook nog niets geweten over hun motief.

De Vlooybergtoren is een 13 ton wegende zwevende constructie van 11,28 meter hoog en 20 meter lang, die opgebouwd is uit een geraamte van staal bekleed met cortenstaal. De toren is het werk van architect Yves Willems en biedt vooral bij helder weer een prachtig uitzicht op de omgeving. De constructie won in 2014 de eerste prijs in de Staalbouwwedstrijd in de categorie 'specifieke elementen'. Ze werd ook gebruikt als decor in de Vier-serie 'Callboys'.