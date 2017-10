Vanaf 2018 mogelijk om tot 500 euro per maand onbelast bij te verdienen

Het kernkabinet heeft zondag deze maatregel uit het Zomerakkoord goedgekeurd, zo meldt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD).

'Kleine klusjes voor een buurman of voor een vereniging hebben een groot maatschappelijk belang. Ze brengen mensen met elkaar in contact en versterken zo het sociaal weefsel. Vaak doen mensen dat gratis, maar als ze er iets voor krijgen, worden die inkomsten vandaag zwaar belast en komt er een heleboel administratie bij kijken. Dat lossen we nu op: bijverdiensten tot 500 euro per maand stellen we vrij van belasting en de administratie zal snel en eenvoudig kunnen via een app', kondigt De Block aan.

Door het nieuwe statuut genieten werknemers die minimum 4/5de werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden vanaf 1 januari 2018 van een fiscale en sociale vrijstelling tot 6.000 euro per jaar voor bepaalde bijverdiensten. Voor de registratie van deze activiteiten komt er een gebruiksvriendelijke app. Beide partijen moeten wel op voorhand het type dienst en de verloning onderling afspreken en vastleggen.

Het nieuwe statuut is van toepassing voor verenigingswerk, namelijk activiteiten die het midden houden tussen vrijwilligerswerk en betaald werk zoals sportcoaching, culturele activiteiten of buitenschoolse kinderopvang. Ook geldt het voor occasionele diensten van burger tot burger, zoals kleine herstellingen waarvoor mensen geen beroep doen op het reguliere circuit, of het ophalen van kinderen aan school, en hen een maaltijd klaarmaken, terwijl de ouders nog op het werk zijn.