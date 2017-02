Van Volcem (Open Vld): 'Homans moet bevoegdheid Integratie en Inburgering afstaan'

'Homans zou beter haar bevoegdheid Integratie en Inburgering aan haar laten voorbijgaan.' Dat zegt Vlaams Parlementslid voor Open Vld Mercedes Van Volcem, die meteen ook minister-president Geert Bourgeois oproept om de bevoegdheden binnen de Vlaamse regering te herschikken. De uitspraken komen er na enkel recente uitlatingen van Vlaams minister Liesbeth Homans over Unia. 'Unia moet er niet enkel zijn voor klagende allochtonen,' klonk het. De minister zei ook dat 47 procent van de erkende vluchtelingen niet kon lezen of schrijven, maar in werkelijkheid bleek het om 17 procent te gaan.

'In plaats van integratie en inburgering te bevorderen, doet ze niets anders dan polariseren,' zegt Van Volcem nog. 'Ik vind het een beetje jammer dat het zo moet lopen, te meer omdat ik ook voorzitter van de bevoegde commissie. En het is niet de eerste keer: racisme is relatief, dat heeft zij ook gezegd he, als minister van Integratie. Nu zijn er haar recente uitspraken: over Unia, met verkeerde cijfers - eerder al over armoede, ook met verkeerde cijfers.'

'We hebben een Bart Somers, die door zijn eigen inwoners verkozen is tot beste burgemeester ter wereld omwille van het feit dat hij van integratie een succes maakt. Anderzijds heb je dan een minister die daarvoor bevoegd is, en niet anders doet dan polariseren en mensen choqueren. Er zijn zoveel mensen die hun best doen voor de integratie. Al dat polariseren en dat Trump-gehalte kunnen we missen. Ik vind dat ze dat echt niet goed doet, die integratie en inburgering.'

Ontslag nemen als minister vindt Van Volcem niet aan de orde, maar 'Homans moet zich wel bezinnen over die bevoegdheden en nadenken over hoe ze die aanpakt. Er zou in deze bevoegdheid net maximaal ruimte moeten zijn voor nuance en meningsverschillen. Uit studies blijkt dat ongeveer de helft van de mensen allochtonen negatief percipieert. Dan is er toch heel veel werk aan de winkel.'