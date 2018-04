'Van Venetië naar Brussel: de intieme wereld van Dirk Braeckman in BOZAR'

Tijdens de jongste Biënnale van Venetië, vorige zomer, werd het Belgisch paviljoen volledig door hem ingenomen met de steun en raad van curator Eva Wittocx, Senior Curator van Museum M in Leuven die er al eerder, enkele jaren terug, een indrukwekkend ensemble van de kunstenaar samenstelde. Ze kennen elkaar dus en dat bevorderde het samenspel in een internationale context wat nog wel wat anders is dan een weliswaar imposante expositie in een provinciestad.

...