Van Rompuy: 'Sommigen relativeren het verschijnsel-Trump op bijna hysterische wijze'

'Gezaghebbende politici die zich beledigend uitdrukken maken gevoelens wakker die bij veel mensen stilletjes leven. De beleidsdaden van Trump waren tot dusver vooral symbolisch. Maar met zijn opruiende taal rijt hij een samenleving uit elkaar die al angstig en kompasloos was. Dat maakt mij bijzonder boos.'

Van Rompuy schiet ook met scherp op de houding van regeringspartij N-VA. 'Sommigen zijn zo bang geworden om in het gezelschap van links te worden gezien dat zo op bijna hysterische wijze het verschijnsel-Trump relativeren. Voor die relativering moeten wij goed oppassen, zeker in de bizarre periode waarin wij nu leven. Ik weet dat het gevaarlijk is, en toch ga ik een vergelijking maken met de jaren twintig en dertig, en een verschijnsel dat toen La Trahison des Clercs werd genoemd. Bedoeld was: het verraad van de intellectuelen, die altijd argumenten vonden om het opkomend fascisme te dramatiseren. Wij mogen ons niet nog eens bezondigen aan die ideologische lafheid en - ik hoed me voor de term omdat hij zo beladen is - ideologische collaboratie.'

Het groeiende populisme in zowel VS als Europa verklaart Van Rompuy door te wijzen op een groeiende nood aan sociale en economische bescherming. 'Men doet vandaag soms smalend over het oude gescleroseerde Europa. Maar wat is de toekomst? Het Angelsaksische model? Ik denk dat er grenzen zijn aan de flexibiliteit, en dat we die goed moeten bewaken. Op termijn zal dan blijken dat het oude Rijnlandmodel stabieler en humaner is dan hypercompetitieve Angelsaksische model.'