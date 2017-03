Van Rompuy: 'Le Pen wordt géén president'

Voormalig Belgisch premier en voormalig voorzitter van de Europese Raad (verzameling staats- en regeringsleiders van de Europese Unie, nvdr) Van Rompuy ziet met de viering van zestig jaar Verdrag van Rome op 25 maart in het vooruitzicht vooral wat de Europese Unie allemaal verwezenlijkt heeft. 'Dit klinkt vandaag misschien eigenaardig, maar de Europese eenmaking is echt wel een succesverhaal. Laat me dat toch even benadrukken. Mochten de founding fathers opstaan uit hun graf, ze zouden hun ogen niet geloven. Van 6 landen naar 28, van 150 miljoen inwoners naar 500 miljoen. Het communisme en het fascisme die niet meer bestaan in Europa. De verankering van de democratie. De vrede. De eengemaakte munt. Meer welvaart. Dat betekent niet dat ik mijn ogen sluit voor de problemen. Maar de Europese Unie heeft wel degelijk veel gerealiseerd.'

Met Trump is een populist erin geslaagd de macht te veroveren in een westers land. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij nog vele jaren de enige zal zijn. Herman Van Rompuy (CD&V)

Over de Franse presidentsverkiezingen had Van Rompuy het volgende te zeggen: 'Als Le Pen zou winnen, zit de Unie met een gigantisch probleem. Maar laat me duidelijk zijn: dat zal niet gebeuren. De Unie zal niet uiteenvallen. Le Pen wordt geen president.'

De overwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten ziet Van Rompuy niet als voorbode van wat andere westerse landen te wachten staat. 'Ja, met Trump is een populist erin geslaagd de macht te veroveren in een westers land. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij nog vele jaren de enige zal zijn.'

Van Rompuy had het verder ook over hoe politici steeds losser omgaan met feiten. 'Dat politici liegen, is van alle tijden. Opmerkelijk is dat die leugens nu ook geloofd worden.'