Van Quickenborne: 'Schrap 50 van de 150 federale parlementsleden'

Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dient deze week een grondwetsvoorstel in om het aantal Kamerleden van 150 naar 100 te brengen. 'Dat kan met een tweederdemeerderheid. En het kan meteen, want grondwetsartikel 63 is voor herziening vatbaar verklaard.'

Die tweederdemeerderheid behalen, daarin ziet Van Quickenborne geen probleem: 'Ik kan me niet inbeelden dat een partij tegen zal zijn. De N-VA is bijvoorbeeld al voor het voorstel gewonnen.'

De voormalige staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging wil nog verder gaan, en alle gemeenteraden en schepencolleges halveren. 'Het uitgespaarde geld kan gaan naar hogere vergoedingen voor gemeenteraadsleden en schepenen in kleine gemeenten. Dat zal hun professionaliteit ten goede komen.'

Als het van Van Quickenborne afhangt, zullen gemeenteraadsleden 400 euro netto per maand verdienen.