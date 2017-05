Van Quickenborne over Kazachgate: 'Aantasting van soevereiniteit van ons land'

'Claude Géant is een sluwe man', besluit Vincent Van Quickenborne over de voormalige Franse minister van Binnenlandse Zaken die woensdag voor de parlementaire onderzoekscommissie rond Kazachgate verscheen. 'Het belangrijkste is dat hij heeft toegegeven dat de Kazachse president aan Frankrijk heeft gevraagd om tussen te komen in het Belgisch gerechtelijk onderzoek. Dat is inmenging (...) en een aantasting van onze soevereiniteit.'

'Hij heeft ondermeer de lunch tussen hemzelf en Armand De Decker in 2011 bevestigd', zegt Van Quickenborne, die de afspraak 'een belangrijk moment' noemde. 'Enkele weken daarvoor was De Decker langsgeweest bij de toenmalige minister van Justitie. Een paar weken nadien is de wet goedgekeurd in het parlement.'

'Het verband tussen de commerciële belangen van Frankrijk en wat er gebeurd is in ons land komt nu naar boven. We hebben minstens het gevoel dat er beïnvloeding is geweest', zei de Open VLD'er ook.

Van Quickenborne werd daarnaast bevraagd over hoe ver zijn partij wil gaan om te weten welke rol Didier Reynders van de MR, de zusterpartij van de Open VLD, in Kazachgate heeft gespeeld. 'We zullen alle vragen stellen die nodig zijn. Tegelijk mogen we niet vooruitlopen op de conclusie.'