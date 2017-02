Van Overtveldt: 'Practicali heeft nooit gevoelige info gekregen'

Medewerkers die een lezing willen geven, moeten daar steeds toestemming voor vragen, verzekert Van Overtveldt.

Franky Demon viseert in het bijzonder het bedrijf Practicali, dat werd opgericht door een ambtenaar van de FOD Financiën en lezingen geeft over fiscale en financiële thema's. Twee andere ambtenaren hebben zich intussen ingekocht in de onderneming. "De FOD heeft geconcludeerd dat de combinatie niet gepast is, maar de ambtenaren zijn naar de Raad van State gestapt. Die moet nog uitspraak doen", is te horen bij het kabinet-Van Overtveldt.

Dat medewerkers van een minister lezingen geven of boeken schrijven is volgens het kabinet zeer gebruikelijk. "De ex-kabinetschef van John Crombez schreef boeken over het beleid en de voormalige adjunct-kabinetschef van Koen Geens was tegelijk hoofdredacteur van De Fiscoloog."

Volgens het kabinet wordt Practicali op geen enkele manier bevoordeeld. "Alle sectororganisaties worden op de hoogte gehouden van wetgevende initiatieven." Practicali is volgens het kabinet zelfs een van de weinige organisaties die nog geen seminarie heeft georganiseerd over de hervorming van de vennootschapsbelasting, het belangrijkste fiscale thema dat momenteel op het bord van de regering ligt.