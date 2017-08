Van Overtveldt: 'Op de belastingbrief aangeven of je meerdere effectenrekeningen hebt'

Minister van Fincanciën Johan Van Overtveldt is ervan overtuigd dat de cijfers in het zomerakkoord kloppen. ''Het zomerakkoord is geen budgettaire fictie. Alle claims die wij maken, of het nu gaat om de effectenrekeningen of de vennootschapsbelasting, zijn onderbouwd met het nodige cijferwerk. We gaan die cijfers voorleggen in het parlement en in de commissies. Als we de cijfers vroegtijdig prubliceren, dan wordt er in alle richtingen mee rondgelopen. Dat weten we uit ervaring.'

Wat betreft de taks op de effectenrekeningen vindt Van Overtveldt een taks van 0,15% voor diegenen met meer dan €500.000 op de rekening, een gerechtvaardigde keuze. 'Het gaat inderdaad over de zeer begoeden. De middenklasse in de brede zin van het woord moest gespaard blijven. We mogen ook niet vergeten dat er hiermee ook een taxshift tot stand wordt gebracht. Naast de effecterekeningen wordt er ook een fiscale aftrek voor beleggingen in aandelene ingevoerd. Wat een balngrijke stap is om de spaarfiscaliteit te minderen, maar ook om geld aan te trekken naar de reeële economie.'

Ook van de schatting van 254€ miljoen die de taks op de effectenrekening moet opbrengen, is de minister van Financiën overtuigd. 'Er is dan wel geen vermogenskadaster, we hebben wel nauwkeurige schattingen gedaan, onder andere met de cijfers van Febelfin en de Nationale Bank waarmee onze medewerkers intensief mee aan de slag zijn gegaan om een realistische kadrering te maken.'

Van Overtveldt wil maatregelen nemen om te voorkomen dat mensen hun geld over verschillende effectenrekeningen spreiden. 'Wij Belgen zijn per definitie goed in het vinden van uitwegen. Maar Belgen zullen op hun belastingsbrief, een erg bindend document, moeten aangeven of ze een of meerdere rekeningen hebben. We zullen dat ook in wetgeving gieten.'

Bovendien is de N-VA'er er niet van overtuigd dat de de vermogenden door deze maatregelen hun rekeningen in het buitenland zullen posteren. 'In onze buurlanden zijn er ook allerhande van zulke belastingen. Iemand met een miljoen euro op de rekening zal een taks ter hoogte van 1500 euro moeten betalen. Dat is niet niks, maar ik vraag me af of men op basis van dat bedrag gemotiveerd zal zijn om naar het buitenland te gaan. Vergeet ook niet dat de internationale informatieuitwisselijk de laatste jaren toch op een hoger toerental is gaan draaien.'

Van Overtfeldt is tevens verheugd met het akkoord over de verlaging van de vennootschapsbelasting. Volgens de minister is die het logische gevolg op de taxshift. 'De vennootschapsbelasting gaat vooral op fiscaal vlak de competititiviteit van onze ondernemingen herstellen en gaat er voor zorgen dat we meer jobs, groei en welvaart krijgen.'

Op hoe hij die venootschapsbelasting precies wil financieren, ging Van Overtveldt niet diep in. 'Er zijn een veertigtal maatregelen voorzien, en ga niet in detail treden. Ik wil een tipje van de sluier lichten. De notionele interestaftrek, de belastingaftrek die bedrijven genieten op hun eigen vermogen, werd tot nu toe op het gehele eigen vermogen toegekend, maar zal nu enkel nog gelden voor de stijging van dat vermogen.'

Als gewezen journalist kwam Van Overtveldt nog even terug op het incident tussen partijvoorzitter Bart de Wever en Bart Brinckman van De Standaard. 'Als journalist moet je aan kritische verslaggeving doen, maar vanuit steeds dezelfde hoek worden intensieprocessen gevoerd die enkele stappen verder gaan dan wat er daadwerkelijk werd gezegd. Ik kan de frustratie van mijn voorzitter dus perfect begrijpen', aldus Van Overtveldt.