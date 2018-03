'Van Overtveldt geeft bedrijfsleiders een cadeau van 300 miljoen'

De beslissing is nog niet definitief genomen door de regering, maar het kabinet van Johan van Overtveldt communiceerde er al over als beslist beleid. Er moest ook gehandeld worden: de hoven van Beroep in Antwerpen en Gent hadden de oude regeling van Di Rupo vernietigd. Die maakte een onderscheid tussen een woning die door een vennootschap of een natuurlijke persoon ter beschikking werd gesteld. Discriminerend, oordeelden zij. Het is een controleur van de FOD Financiën die naar Knack stapte om de kat de bel aan te binden. 'De minister had evengoed kunnen beslissen om het verhoogde tarief van de regering-Di Rupo voor iedereen te hanteren. De verlaging was nergens voor nodig en kost veel geld', aldus de controleur.

Doordat Van Overtveldt de tarieven heeft verlaagd, zullen almaar meer mensen de komende jaren een managementvennootschap oprichten

Deze maatregel maakt het opzetten van een vennootschap voor mensen met een beroep als advocaat, notaris of dokter opnieuw aantrekkelijker. Ook Michel Maus, fiscalist en professor aan de VUB, heeft daar bedenkingen bij. Maus: 'Oorspronkelijk waren managementvennootschappen bedoeld om het risico bij faillissementen te beperken, maar uiteraard gebruikt de meerderheid ze om fiscale redenen. De regering-Di Rupo heeft er alleen voor gezorgd dat managementvennootschappen - via de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting - ongeveer evenveel betalen als zelfstandigen via de personenbelasting. Daar kan ik wel inkomen. Doordat Van Overtveldt de tarieven heeft verlaagd, zullen almaar meer mensen de komende jaren een managementvennootschap oprichten.'

Hoeveel deze specifieke belastingverlaging precies zal kosten, is moeilijk te zeggen. 'Di Rupo schreef voor zijn belasting 170 miljoen euro in de begroting in, terwijl Van Overtveldt de tarieven nu tot ver onder het niveau van Di Rupo verlaagt. Hij geeft bedrijven een cadeau van minstens 300 miljoen euro', zegt de controleur. In een reactie laat het kabinet van Johan Van Overtveldt weten dat zij denken dat de maatregel slechts 20 miljoen zal kosten. Net zoals niet geweten is of de regering-Di Rupo ook echt 170 miljoen euro heeft opgehaald, is niet duidelijk waar dat cijfer op is gebaseerd.