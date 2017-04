'Van Overtveldt blies btw-fraude kunstmatig op'

Dat schrijft De Standaard.

Eind 2015 kondigde de Bijzondere Belastinginspectie een grootschalige controleactie aan op misbruik van het verlaagde btw-tarief op elektriciteit. Volgens Van Overtveldt zou dat 250 miljoen opbrengen. De socialisten zagen daarin toen al een sluw politiek manoeuvre om een zoveelste maatregel van de regering-Di Rupo ongedaan maken.

Het kabinet-Van Overtveldt kreeg nochtans al in februari 2016 een nota van BBI-directeur Frank Philipsen, waarin hij meldt dat er maar één lijst met "onbetwistbare" overtredingen was gevonden, goed voor 1,37 miljoen euro aan ontdoken btw. Pas in februari 2017 communiceerde de minister in de kamercommissie Financiën voor het eerst het fors verlaagde cijfer van "hoogstens 41,5 miljoen", en dinsdag gaf hij toe dat de gerecupereerde opbrengst hoogstens 1,46 miljoen euro zal bedragen.

"Er was constant overleg met de BBI. De opbrengst werd naar beneden bijgesteld, zodra er voldoende informatie was", klonk het gisteren bij Van Overtveldt. Hij ziet geen graten in de late timing van de communicatie.

"Dit bewijst nogmaals dat deze minister niet kan tellen", reageert sp.a-Kamerlid Peter Vanvelt­hoven, die het vooral wraakroepend vindt dat de BBI in opdracht van Van Overtveldt doelbewust "veel tijd en energie" in een heksenjacht moest stoppen. "De echte grote fraudeurs werden al die tijd niet aangepakt."