Van Grieken hekelt omgekeerd racisme: 'Over dat anti-Vlaams racisme zwijgt men als vermoord'

'We zijn niet alleen de grootste partij op Facebook, we hebben in rustige zomermaanden meer dan 1.000 nieuwe leden verwelkomd', blikte Van Grieken hoopvol vooruit naar de gemeenteraadsverkiezing. Vlaams Belang komt op in 160 gemeenten terwijl de partij vandaag in 102 gemeenten vertegenwoordigd is.

De campagneslogan is er voor Van Grieken gekomen uit liefde voor 'ons volk', zo verklaarde hij op de gezinsdag van zijn partij in Plopsaland De Panne, waar meer dan 3.000 militanten aanwezig waren. 'Zoals een moeder houdt van haar kinderen en hen wil beschermen. Zo houden wij van ons volk. En net zoals een ouder het welzijn van zijn kinderen op de eerste plaats zet, moet de overheid dat ook doen voor haar burgers'. Er is volgens hem geen andere manier om onze sociale zekerheid in stand houden. 'De eenvoudige vaststelling dat elke euro die we uitgeven aan immigratie, een euro minder is voor onze mensen, is geen populisme: het is gewoon gezond verstand! '

Terwijl de 'gekleurde armoede en de asielzoekers alle aandacht krijgen, blijft een steeds groter wordende groep Vlamingen in de kou staan', vervolgde Van Grieken. Intussen blijft de regering het OCMW van de hele wereld spelen, aldus nog de Vlaams Belang-voorzitter. Hij wees er onder meer op dat jaarlijks 121 miljoen euro kindergeld naar het buitenland gaat, terwijl er dagelijks 150.000 kinderen met een lege brooddoos naar school moeten. 'Ministers van N-VA, CD&V en Open VLD: draai de geldkraan naar het buitenland toe en denk voor één keer aan onze mensen', klonk het.

De Vlaams Belang-voorzitter zette zich ook af tegen het afschilderen van de Vlaming als racist. 'Zonder de recente feiten te willen minimaliseren, iemand op de sporen gooien is nooit normaal, maar ik wacht nog altijd op de nieuwsitems van omgekeerd racisme', aldus Van Grieken. 'De ongemakkelijke waarheid is dat allochtone criminelen geen allochtone bommaatjes overvallen maar wel Vlaamse gepensioneerden. De ongemakkelijke waarheid is dat ze geen allochtone meisjes lastigvallen op de bus of tram, maar onze Vlaamse meisjes. En over dat dagelijks racisme, dat anti-Vlaams racisme, daar zwijgt men als vermoord over. Dan hoor je Unia niet.'

Anke Van dermeersch haalde uit naar de grootsteden zoals Antwerpen, Gent en Brussel die 'multicul-getto's' geworden zijn 'waar criminaliteit, armoede, verpaupering en overlast de regel geworden zijn'. 'Het zijn pretparken voor drugdealers, asielbedriegers, illegalen en criminelen van diverse herkomst die van de buurten en wijken hun exclusief terrein hebben gemaakt', waar drugbaron en imam meer te zeggen dan burgemeester of politiecommissaris.

Ze verwees ook naar de komst van Geert Wilders zondag in Antwerpen om de campagne van Vlaams Belang te steunen en 'ervoor te zorgen dat Antwerpen nooit de meest noordelijke stad van de islam maar de meest zuidelijke stad van de Nederlanden wordt'.