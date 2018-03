Ludo Bekkers Kunst- en fotografierecensent Opinie

'Van esthetiek tot het verborgen gezicht van Monsanto'

In het Antwerpse FoMu brengt Mathieu Asselin de kwalijke gevolgen van de productie van onkruidverdelgers door Monsanto in beeld. 'Of hoe een multinational met lange armen een deel van de wereld letterlijk kan vergiftigen.'