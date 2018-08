Van een groen N-VA tot een socialistisch Vlaams Belang: hoe links en rechts steeds meer vervagen

Het was een vreemd persbericht, vorige week: 'Voer een maximumprijs voor medicijnen in!' Het kwam niet van SP.A-voorzitter John Crombez, maar wel van diens Vlaams Belang-collega Tom Van Grieken. Al even ongerijmd leek de beslissing van de Vlaamse regering, op voorstel van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), om de pelskweek en de foie gras te verbieden. Is de N-VA nu ook al een Gaia-partij? Zo ziet het er wel naar uit, net zoals het Vlaams Belang steeds 'socialistischer' wordt.