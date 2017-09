'Valse noot tijdens ontwikkelingssamenwerking: Congolezen aanmanen het licht uit te doen'

"Ik spring voor het klimaat want ik knip het licht uit". Niks mis mee dat de overheid in Vlaanderen juten zakjes verspreidt met slogans die aanzetten tot verantwoord energieverbruik. Dezelfde zakjes met dezelfde slogans uitdelen in het straatarme Congo getuigt echter van een ongezien cynisme. Of gewoon van domheid. En toch is het precies dat wat zich vorige vrijdag afspeelde in Bukavu (Zuid-Kivu).

