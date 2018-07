Vakbonden VSOA en NSPV: 'Er is te veel controle op politiemensen'

De twee bonden reageren daarmee op de audit van de Leuvense politie die Het Laatste Nieuws kon inkijken. Daaruit blijkt volgens de krant dat de politie zoveel gecontroleerd wordt, dat het verlammend werkt.

De situatie in Leuven is volgens Vincent Houssin van VSOA al door verschillende vakbonden aangeklaagd maar altijd ontkend. Het onderzoek bevestigt de problemen nu. 'Dat burgemeester Louis Tobback het onderzoek verkoopt als nonsens, is zeer straf. Hij trekt onafhankelijk onderzoek in twijfel, dat werd uitgevoerd door de externe dienst van de zone zelf. Men zit nog steeds in ontkenningsfase', aldus Houssin, die ook korpschef Jean-Paul Mouchaers op de korrel neemt omdat hij plots met een actieplan komt nu de krant over het probleem bericht.

Overmatige controle

Maar het probleem van overmatige controle is volgens Houssin een algemeen probleem, dat zich niet tot Leuven beperkt. 'Politiemensen zijn de best bewaakte criminelen van het land, alleen de enkelband ontbreekt. Bodycams, het afluisteren van telefoongesprekken die binnenkomen op de dispatching... Het gebeurt zogezegd allemaal in het kader van de veiligheid, maar in praktijk is het om mensen constant te controleren en te dreigen met tuchtsancties.'

Het gevolg is volgens de VSOA dat politiemensen enkel nog uitvoeren wat letterlijk van hen gevraagd wordt, maar verder geen initiatief nemen. Net als politiechef Nicholas Paelinck pleit Houssin voor één controledienst voor de politie, die werkt onder de minister van Binnenlandse Zaken. Maar ook een mentaliteitswijziging bij de leidinggevenden en politieke overheden is nodig, op het vlak van vertrouwen in het personeel.

Onder druk

Volgens de NSPV staat de politie de laatste decennia zwaar onder druk. Niet enkel worden ze geconfronteerd met agressie, ze staan ook nog eens onder zware controle van minstens vier controlediensten. 'Vanaf het moment dat zij de straat opgaan, worden zij gecontroleerd en gefilmd bij zowat elke interventie met de nodige (hoofdzakelijk ongegronde) klachten tot gevolg. Het minste foutje wordt uitvergroot en onderzocht', klinkt het.

Dat terwijl agressie op politiemensen zo goed als zonder gevolg blijven, aldus NSPV. 'Politiek en Justitie veroordelen dergelijke ernstige vergrijpen maar in de meeste gevallen blijven het maar woorden, beloftes'.

De NSPV wil dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dringend actie onderneemt, en voor de politie opkomt. 'De politie is de steunpilaar en niet de pispaal van de maatschappij', aldus Medo.