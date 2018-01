Vakbonden voeren acties tegen personeelstekort in gevangenissen

Er wordt gestart met waarschuwingen: al het gevangenispersoneel zal pas twee uur later aan zijn shift beginnen. Dat zal zo zijn elke dag van die week. Op 2 februari volgt een 24 urenstaking, gevolgd door nieuwe waarschuwingen in de week van 5 februari waarbij dagelijks twee uur later aan de dienst wordt begonnen. Op 9 februari start een nieuwe 24 urenstaking.

Op 12 februari volgt een evaluatie. Als minister van Justitie Koen Geens dan niet over de brug komt, volgt een "verscherping". Ook dan zal het personeel later aan de dienst beginnen, maar dat minstens drie uren. Op 19 februari volgt een 48 urenstaking. "Dit geldt voor alle gevangenissen in het hele land", zegt Robby De Kaey van ACOD Justitie.

Reden van de acties is het breed ongenoegen bij het gevangenispersoneel, als gevolg van 'het gebrekking aanwervingsbeleid door minister van Justitie Geens, de chronische onderbezetting bij het personeel, de overbevolking in de gevangenissen en het mislopen van bevorderingen en mutaties', zegt De Kaey.