Vakbonden rekenen op veel volk pensioenbetoging

Een verschil met de betoging van december is dat er nu een stevige nationale omkadering aan vooraf is gegaan. De drie bonden drukten bijvoorbeeld samen meer dan een miljoen 'pensioenkranten' om hun standpunten duidelijk te maken. In december was het aanvankelijk de bedoeling om een kleinere regionale actie te houden, maar door 'druk van onderuit' werd het uiteindelijk een nationale actie.

De focus is wel dezelfde: ACV, ABVV en ACLVB klagen het 'non-beleid' en het 'geknoei' van de regering over de pensioenen aan. Vooral het debat rond het zogenaamde pensioen met punten baart de werknemers momenteel zorgen, zegt ACV-woordvoerder David Vanbellinghen.

Bij het pensioen met punten verdient een werknemer afhankelijk van zijn of haar loopbaan meer of minder punten. Die punten bepalen of men al dan niet vervroegd kan afzwaaien. 'De regering blaast warm en koud over het pensioen met punten', zegt Vanbellinghen. 'Wij vrezen vooral dat er veel onzekerheid zal zijn voor de mensen, en dat is toch het laatste wat je wil op je oude dag? Deze betoging zal geslaagd zijn als de regering eindelijk in alle rust en in overleg met de sociale partners over de pensioenen wil praten. Nu komen mensen in situaties terecht die ze niet meer kunnen terugdraaien.'

De vakbonden roepen op tot verzamelen aan het Brusselse Noordstation om 10.00 uur. De optocht zou dan tegen 11.00 uur vertrekken door het centrum van de stad richting Zuidstation, waar het einde is voorzien rond 14.00 uur. De Brusselse politie waarschuwde automobilisten al voor verkeershinder tijdens de optocht en vraagt automobilisten om Brussel zo veel mogelijk te mijden. Belangrijke verkeersassen kunnen al voor de start van de betoging worden afgesloten.

Of er hinder zal zijn voor wie niet aan de betoging deelneemt, is nog af te wachten. Pendelaars zullen normaal gezien wel op de treinen van de NMBS kunnen rekenen om op het werk te geraken. Er worden zelfs acht extra treinen ingelegd naar de hoofdstad om betogers daar te krijgen. Bij De Lijn en de MIVB kan er wel hinder zijn doordat personeelsleden in de betoging meelopen. Bpost verwacht her en der een verstoorde postbedeling.

Ook vanuit de onderwijswereld zou een stevige delegatie naar Brussel afzakken. De christelijke onderwijsvakbond COC verwacht mogelijk tot 10.000 onderwijsmensen in de straten van Brussel. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits liet verstaan dat er stakingsrecht is, maar benadrukte ook dat er duidelijke communicatie moet kunnen zijn van de scholen naar de ouders. Volgens de vakbond stelde er zich op dat vlak geen probleem.