Vakbonden: 'Er komt geen doemscenario voor Brussels Airlines'

'Een doemscenario zal er niet komen', verwoordde Thierry Vuchelen (ACLVB) het. Eventueel jobverlies zal evenredig verdeeld worden tussen Duitsland en België, voegde hij toe.

De vakbonden kregen van Christina Foerster, de CEO van Brussels Airlines, de volgende stappen van de integratie van de maatschappij in de Eurowings Group te horen. Zij bevestigde nog eens dat Brussels Airlines alle langeafstandsactiviteiten zal aansturen, maar de verantwoordelijkheid over de korte vluchten komt bij Eurowings in Keulen te liggen.

Wat dit betekent voor het personeelsbestand, is nog niet duidelijk. 'Ze gaan synergieën zoeken in alle diensten', aldus Vuchelen. 'Die oefening zou tegen 2020 gefinaliseerd moeten zijn.'

Zoals al vaker gezegd moeten de mensen in operationele functies (piloten, cabinepersoneel, technici ...) zich weinig zorgen maken. In de administratieve diensten zouden er wel verschuivingen kunnen zijn. Maar concrete aantallen kregen de bonden vandaag nog niet te horen.

Er ligt in elk geval géén sociaal plan op tafel, zeiden ook Anita Van Hoof (BBTK) en Paul Buekenhout (LBC-NVK) na de ondernemingsraad. Om de onzekerheid bij de mensen weg te nemen, zou de directie zelfs bereid zijn te onderhandelen over een werkzekerheidsgarantie. Al betekent dat niet dat iedereen dezelfde functie zou behouden in de toekomst, voegen de vakbondslui toe. 'Maar er zou dan voor iedereen een oplossing worden gezocht.'

'Een doemscenario zal er niet komen', vatte Vuchelen samen. 'Maar we vragen wel duidelijkheid, en dat de directie transparant zou communiceren, met veel respect voor de mensen.'

Christina Foerster en Thorsten Dirks, de topman van Eurowings, spreken deze namiddag het personeel van Brussels Airlines toe op de hoofdzetel in Diegem.