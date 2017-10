Vakbonden én werkgevers niet te spreken over regeringsplannen deeleconomie

Het tussentijds rapport is van de hand van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Die hebben zich, zoals afgesproken in het Interprofessioneel akkoord, gebogen over deeleconomie. Daarmee worden eerst en vooral de digitale platformen bedoeld, zoals Uber of Airbnb.

De sociale partners stellen vast dat veel grote spelers niet in de fiscale gunstregeling stappen - een belasting van slechts 10 procent op inkomsten tot 5.000 euro per jaar - die de regering heeft ingevoerd. Daarom pleiten vakbonden en werkgevers voor een gecoördineerde aanpak van die platformen door de fiscus en de sociale inspectie.

'Het loopt grondig mis met die digitale platformen', waarschuwt Chris Serroyen, hoofd van de studiedienst van de christelijke vakbond ACV.. Nog ongeruster zijn de sociale partners over regeringsplannen om mensen tot 500 euro per maand onbelast te laten bijverdienen in activiteiten van burger tot burger. 'Een grote witwasmachine dreigt zonder enige opbrengst voor de overheid', waarschuwt Serroyen. 'Waarom zouden mensen nog voltijds blijven werken of overuren willen doen voor de baas als ze onbelast tot 500 euro per maand kunnen bijverdienen, zonder enige sociale bijdrage ook?', vraagt Serroyen zich af.

De sociale partners vragen de regering unaniem om niet onbezonnen te werk te gaan. Ze wijzen op de risico's op vlak van deloyale concurrentie, sociale bescherming, fiscale inkomsten en de sociale zekerheid. 'Er dreigt een nieuw circuit van totale sociale dumping te ontstaan, georganiseerd door de overheid zelf.'