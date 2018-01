Vakbond Sypol 'ongerust' over nieuwe onderzoeksmethode van de Staatsveiligheid

In juli 2017 kondigde Pascal Pétry, de nummer twee van de Staatsveiligheid, de moderniseringsplannen van zijn dienst aan: 'Bedoeling van het project VSSE2021 is om via twee assen te moderniseren. In de eerste plaats willen we de groei beheersen - groei van beschikbare gegevens, van dreigingen, van het personeelsverloop. Daarnaast zetten we in op specialisatie: waar onze werknemers vroeger misschien een beetje van alles deden, leggen ze zich steeds meer toe op specialisaties.' Vorige week lichtte Pétry in ons zusterblad Le Vif/l'Express een tipje van de sluier. Het nieuwe onderzoeksmodel zal 'meer procesgericht zijn dan thematisch gestuurd'. De opdeling tussen de buitendiensten die op het terrein informatie ...