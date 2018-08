Vakbond: Noodnummer voor stormschade weet 112 niet te ontlasten

Vorig jaar werd het noodnummer 1722 in het leven geroepen voor oproepen over niet dringende stormschade. Dat om het nummer 112, voor dringende oproepen, te ontlasten.

Maar veel mensen vinden de weg nog niet naar 1722. 'En wie het nummer wel kent, staat te lang in de wachtrij en probeert alsnog 112', zegt Leighton Hoovelts, ACV-afgevaardigde van de Noodcentrale 112 in Antwerpen tegen de Gazet van Antwerpen. In januari kaartten de vakbonden de situatie al aan. De lijn 1722 raakte dan overbelast toen stormweer over de regio trok. De wachttijd liep op een bepaald moment op tot een uur.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is 1722 wel een succes. '1722 is bedoeld om 112 te ontlasten en dat lukt. Hier en daar kan het systeem nog verbeterd worden.'