VAB vreest hogere vekeersbelasting door nieuwe verbruikstest

Nieuwe wagens ondergaan een verbruikstest vooraleer ze op de markt komen. Met de WLTP-methode, voluit de 'Worldwide Harmonised Light vehicle Test Procedure', wil Europa volgens VAB een realistischer normverbruik dan wat de constructeurs nu opgeven.

'In de praktijk zal dit resulteren in een hoger verbruikscijfer, en dus ook in een hogere CO2-waarde', klinkt het. Omdat zowel de BIV als de jaarlijkse verkeersbelasting berekend worden op basis van de CO2-waarde, zal dit volgens VAB de taksen omhoogdrijven. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar VAB vreest op basis van een eigen simulatie - gemiddeld meerverbruik van 15 procent - bij 18 courante gezinswagen dat, bij ongewijzigd beleid, een benzinerijder 16 tot 21 procent meer zal betalen en een dieselrijder 5 tot 6 procent.

De autosector gaat zelf uit van een meerverbruik van 15 tot 25 procent. 'VAB vraagt aan minister Tommelein zo snel mogelijk duidelijkheid wat er na de transitieperiode van een jaar gaat gebeuren.' Het is 'onaanvaardbaar dat benzinerijders slachtoffer zouden worden van deze nieuwe verbruikstest'.

De nieuwe meetmethode is vanaf september van kracht voor nieuwe modellen die op de markt komen. Vanaf 1 september 2018 geldt de methode voor alle nieuw verkochte wagens, dus ook modellen die eerder gelanceerd werden.