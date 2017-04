Uw oude Game Boy kan helpen bij het verwerken van een trauma

Elke Vlaming kent Tetris. Misschien omdat hij als kind een Game Boy had (daar kreeg je dit spelletje uit 1984 standaard bijgeleverd). Maar vooral dankzij Ben Crabbé, de man die zijn volk leerde gamen. Jaja, het gaat wel degelijk om die bonte verzameling van langwerpige, vierkante en L-vormige Blokken die in een razendsnel tempo naar beneden zakken en waarmee de zenuwachtige quizkandidaten van Crabbé krampachtig volle lijnen proberen te vormen. Goed voor 50 punten per stuk. En voor een pak minder trauma's, zo blijkt nu uit recent onderzoek.

