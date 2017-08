Urbanus: 'Ik, een rechtse zak? Laat ze maar zeggen'

Je schreef een nummer over meisjes die ontvoerd worden door terreurgroep Boko Haram in Nigeria. Kan je daar iets humoristisch mee doen?

Dat is geen nummer over Boko Haram. Dat is een voorbeeld van een boodschap. Ik gebruik het beeld van een meisje van hier dat vrolijk staat te zingen en te lachen en iemand komt haar zeggen dat dat niet mag. Kan je je dat voorstellen? In Nigeria gebeurt dat. Meisjes worden er ontvoerd omdat ze naar school gaan. Dat mag niet van de radicale islam. Maar als je zegt dat je dat laf vindt, ben je al snel een rechtse rakker.

Raakt jou dat?

Dat ze zeggen dat ik een rechtse zak ben? Laat ze dat maar zeggen. Maar dat meisjes gediscrimineerd worden raakt mij wel. Dan word ik onverdraagzaam.

Ik heb ook twee dochters. Gelukkigvoel je de tijden veranderen. Vier jaar geleden werd je nog als nazi bestempeld als je maar kritiek durfde geven op de islam of op de hypocriete politieke correctheid daarrond. Dat verandert.

Ik heb vroeger vaak gelachen met de pastoors. Ik vind dat ik dan ook het lef moet hebben om met de imam te lachen. Al besef ik dat er risico's zijn. Die pastoors stonden mij niet op te wachten. Die boden hun andere wang aan.

Een aanval zoals die op Charlie Hebdo, heeft dat impact op jou?

Natuurlijk. Je moet vooral opletten wat je in de media zegt. Want dan bereik je ook mensen die geen fan zijn. Veel moslims nemen humor heel serieus. Als je vroeger lachte met de kerk, lachten de mensen mee, en bleven ze naar de kerk gaan.

Is de politiek nog steeds een bron van ergernis?

Ja, natuurlijk. Voor wie niet?

Wat de socialisten uitspoken in Brussel, dat moet om van te smullen zijn voor jou?

Mensen denken dat omdat ik vaak kritiek heb op de socialisten.Ik sta nochtans honderd procent achter de ideologie van het socialisme. Maar alles wat goed is, wordt ooit misbruikt. En het socialisme wordt al vele jaren misbruikt door mensen die zichzelf verrijken. En die durven dan nog wapperen met hun brave Moeder Teresa-vlaggetje.

Word jij terecht in de N-VA-hoek geduwd?

(zucht) Ik vind dat al lang niet meer beledigend. Kijk: als je gaat optreden op een congres van N-VA, weet je dat daar risico's aan verbonden zijn. Maar ik heb daar geen nadelen van ondervonden.

Ik heb veel sympathie voor Bart De Wever. Net als voor Jean-Marie Dedecker. Die zei een beetje te veel waar het op stond en werd dan maar tot loeiboei gepromoveerd. Laurette Onkelinx riep van hoog in de gordijnen dat het allemaal nazi's zijn. Waar zit zij nu? Achter de gordijnen van schaamte. Maar ik zou nooit optreden voor Vlaams Belang.

(De Zondag / Paul Cobbaert)