Uplace stevent af op definitief njet

Dat plan vult niet alleen de nieuwe bestemming in van de gronden, een gewezen industriezone, maar vormt de volledige juridische onderbouw van de bouwvergunning. Zonder bestemmingsplan ook geen vergunning, en dan kan Uplace niet verder. Het advies is niet bindend, maar wel richtinggevend. In de grote meerderheid van de gevallen volgt de Raad van State het advies van zijn auditeur. Het definitieve arrest volgt uiterlijk eind dit jaar. De Vlaamse regering zou in principe een nieuwe versie van het ruimtelijk plan kunnen goedkeuren. Dat deed ze al eens in 2016, maar de Vlaamse coalitie heeft al gezegd dat niet nog eens te willen doen. Uplace weigert de handdoek in de ring te gooien. "We blijven enthousiast over ons project en bevestigen ons vertrouwen in de Vlaamse regering", reageert Uplace-voorzitter Bart Verhaeghe. "Dit is een nieuwe, pijnlijke illustratie van de onmacht van de ondernemer. We moeten lijdzaam toezien hoe een regering vergunningen aflevert die door hun politieke tegenstanders voor rechtbanken worden aangevochten."