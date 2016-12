Uplace staat weer in het oog van de storm

Jan Van Lancker, CEO van Uplace, maakt zich sterk dat volgend jaar kan gestart worden met de bouw van het winkelcentrum, nu Uplace een nieuwe stedenbouwkundige vergunning op zak heeft. Toch is het allesbehalve een uitgemaakte zaak dat het winkelcomplex er zo snel zal komen, want uit verschillende hoeken komt nog steeds felle tegenkanting.

In Leuven wil men in ieder geval bekijken hoe men de bouw van Uplace nog kan tegenhouden. 'Het verlenen van een nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor Uplace is concurrentievervalsing tegenover omliggende steden als Leuven, Mechelen en Vilvoorde', zo zegt de Leuvense schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V). 'Onrechtstreeks gaan er Vlaamse middelen naar Uplace, onder meer via investeringen in de wegeninfrastructuur', stelt Devlies. 'Het hele Uplace-dossier druist in tegen het beleid van de Vlaamse regering om de kleinhandel in de steden te promoten. Met de ontwikkelingen rond het shoppingcenter in Machelen gaat die regering in tegen de eigen beleidsfilosofie.'

Leuven en Vilvoorde gaan in beroep

'Onze houding wijzigt niet: de stad Leuven gaat alle rechtsmiddelen uitputten om de komst van Uplace te verhinderen', is Devlies duidelijk. 'Ten eerste omdat het nadelig is voor de handelskernen in Leuven, Vilvoorde en Mechelen. Ten tweede uit mobiliteitsoverwegingen. Op de Brusselse Ring staat het verkeer nu al uren per dag stil.'

In Vilvoorde valt hetzelfde geluid te horen. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) laat weten weten dat hij beroep zal aantekenen tegen de beslissing. 'De problemen qua mobiliteit zullen niet te overzien zijn,' zo vertelde hij aan VTM NIEUWS.

Eveneens bij VTM NIEUWS zei Unizo-topman Karel Van Eetvelt 'dat zijn juridische dienst de vergunning zal bekijken. Enkel als blijkt dat er fouten zijn gemaakt, gaan we in beroep.' Daarnaast plaats hij ook vraagtekens bij de maatschappelijke nood aan een complex als Uplace. 'Kijk naar Dockx in Brussel, er komt geen kat naartoe. Uplace is ook zo een verouderd concept, winkelcentra zijn iets uit de jaren '60'.

'Overwinning van rechtszeker ondernemerschap'

'Los van de inhoud van het project en of je nu voor of tegen een shoppingcenter dan wel belevenisproject bent, als je alle procedures doorloopt en alle vergunningen haalt, moet je uiteindelijk ook jouw project kunnen uitvoeren', zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. In een reactie noemde Voka de nieuwe vergunning dan ook 'een overwinning voor rechtszeker ondernemerschap'.

'Wij zien Uplace vooral als een hefboom voor noodzakelijke investeringen van de overheid in deze regio, die volop bezig zijn', aldus Van Biesbroeck. 'Bovendien is het ook een eerste dominosteen die moet vallen om andere projecten in de regio op gang te trekken zodat de oude, vervuilde en desolate industriegronden van weleer plaats kunnen maken voor een bruisende en ondernemende buurt.'

'Kerstcadeau waar de Vlaming absoluut niet op zit te wachten'

Groen-fractievoorzitter Björn Rzoska kan dan weer geen begrip opbrengen voor de toegekende vergunning. 'Hiermee maakt de Vlaamse regering meteen duidelijk waar de ambities liggen op vlak van klimaat en handelskernversterking', aldus de Groen-fractieleider.

Rzoska wijst erop dat het Vlaams parlement het jaar net heeft afgesloten met twee dagen discussie over de begroting. 'Het parlement is nu in reces en het eerste wat de regering doet is Uplace beslissen, zonder dat we er nog over kunnen debatteren. Dit is absoluut not done.'

'Even onbegrijpelijk als tien jaar geleden'

Ondernemersorganisatie Unizo noemt de nieuwe bouwvergunning voor winkelcomplex "even onbegrijpelijk als tien jaar geleden, toen Uplace haar eerste vergunningen aanvroeg". Unizo beraadt zich over eventuele stappen tegen het megashoppingcomplex, laat de organisatie in een persbericht weten.

"Het belangrijkste argument tegen het project blijf de nefaste impact op de omliggende handelskernen. Daarnaast blijven ook de bedenkingen over de gevolgen voor de mobiliteit. Meer zelfs dan tien jaar geleden want de verkeersknoop in en rondom Brussel is er inmiddels alleen maar zwaarder op geworden", zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt.