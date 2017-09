Universiteit van Vlaanderen: 'Mensen die goed geïnformeerd zijn, nemen betere beslissingen'

Vorige week woensdag werd het startschot al gegeven, maar deze week gaat de Universiteit van Vlaanderen ook effectief van start met de eerste colleges. Het concept kwam overwaaien van onze noorderburen, waar het jaarlijks minstens tien miljoen kijkers bereikt. 'Het concept groeide organisch in Nederland, en trekt nu n aar Vlaanderen', vertelt Johnny Quidé, voorzitter van de vzw Universiteit van Vlaanderen. 'Beide projecten zijn zusterprojecten, en er is een zeer nauwe samenwerking. We blijven het als geheel benaderen, om zo verschillende formats uit te bouwen', legt Quidé nog uit.

'Studenten enthousiasmeren'

Net als bij het zusterproject in Nederland willen ze bij Universiteit van Vlaanderen inzetten op sociale media om studenten te enthousiasmeren. 'Anders dan de prille begindagen in Nederland hebben we in Vlaanderen meteen grote spelers als de VRT en Knack mee die hun schouders onder het project zetten. In Nederland startte het allemaal veel kleiner.' Intussen heeft het concept volgens Quidé zichzelf bewezen: 'We vertrouwen er echt op.'

Dat ze bij Universiteit van Vlaanderen de kennis voor iedereen beschikbaar willen maken, blijkt volgens Quidé ook uit de locatiekeuze. 'De Carré sluit aan bij de keuze voor Club R in Nederland. Het is een onverwachte locatie, waarmee we een crossover willen maken. We brengen de informatie op die manier buiten de aula.' Mensen zijn volgens de voorzitter aangenaam verrast als ze proffen plots op het podium zien staan in een locatie waar ze normaliter iets gaan drinken.

Na de Carré trekt het initiatief door Vlaanderen: 'We doen alle universiteitssteden in Vlaanderen aan, telkens in een locatie die niet klassiek met een gebruikelijke universiteit geassocieerd wordt.' Volgens Quidé is het initiatief trouwens niet alleen voor studenten relevant: 'Onze technische werknemers, velen zonder universitaire opleiding, bekeken de opnames van Universiteit van Nederland om zich voor te bereiden op de uitwerking van het project in ons land. Ze zijn aangenaam verrast door wat ze bijleerden.'

Waarom je naar Universiteit van Vlaanderen moet kijken? 'Moeten?', vraagt Quidé, 'niet moeten, maar in contact komen met nieuwe dingen is een verrijking voor iedereen. Bovendien wordt je interesse geprikkeld en brengen feiten nuance in je leven. Mensen die goed geïnformeerd zijn, nemen betere beslissingen.'