Unia wil internationaal mensenrechteninstituut worden

Unia wacht momenteel het antwoord af van de overheid. Directeur Patrick Charlier zegt dat het statuut het mogelijk maakt om op internationaal niveau actief te zijn. Ook zou een erkenning België helpen om zijn internationale blazoen op te poetsen.

België engageerde zich voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om een dergelijk mensenrechteninstituut in het leven te roepen, maar dat dusver kwam dat er niet van. Alle ons omringende landen hebben wel zo'n instituut, zegt Charlier. Unia vraagt overigens ook een wijziging van de grondwet, met name van artikel 10. Dat bepaalt dat 'de Belgen gelijk (zijn) voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar (...)'. Unia wil dat artikel wijzigen, zodat het aangepast is aan de hedendaagse samenleving, en de problemen rond arbeidsdiscriminatie die zich daarin voordoen.