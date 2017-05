Unia: 'Vakantiejob voor kind van werknemer reserveren is discriminatie'

Ieder jaar gaan tijdens de zomermaanden duizenden jongeren op zoek naar een vakantiejob om wat zakgeld bij te verdienen. Sommigen slagen daar makkelijker in dan anderen, en dat heeft niet zelden te maken met een streepje nepotisme: bij heel wat bedrijven worden vakantiejobs bijna vanzelfsprekend ingevuld door de zoon of dochter van een personeelslid. Een goedbedoelde geste, maar wel een vorm van discriminatie, zo oordeelt gelijkekansencentrum Unia.

'Hoe onschuldig die praktijk op het eerste gezicht ook is, iemand op basis van banden met een bedrijf voorrang geven, gaat tegen de antidiscriminatiewetgeving in,' zegt Unia-woordvoerder Bram Sebrechts vandaag in Knack. 'Wij raden werkgevers aan om maar een klein deel van hun vacatures open te stellen voor familieleden van hun werknemers.' De uitspraak is opvallend, want het is de eerste keer dat het centrum uitspraken wil doen over de kwestie.