Unia: 'Mensen moeten de vrijheid hebben om te dragen wat ze willen, ook in een zwembad'

Het gemeentelijk zwembadcomplex Ter Wallen in Merelbeke en het stedelijk zwembad Van Eyck in Gent mogen moslima's niet langer ver­bieden om een boerkini te dragen. De zwembaden in kwestie moeten hun reglement onmiddellijk aanpassen, oordeelde de Gentse rechtbank in twee vonnissen, want een verbod is discriminatie op basis van godsdienst.

Precedent

Volgens gelijkekansencentrum Unia vormt het vonnis in Gent een precedent. 'Het strookt met de juridische analyse die wij vorig jaar maakten op vraag van enkele steden en gemeenten', zegt directrice Els Keytsman. De organisatie kwam vorig jaar tot de conclusie dat het verbod zowel moslimvrouwen kan benadelen die de kleding dragen omwille van hun geloofsovertuiging als personen die dat doen om andere redenen, zoals gezondheid, fysieke eigenschappen of een handicap.

'Mensen moeten de vrijheid hebben om te dragen wat ze willen, ook in een zwembad', zegt Keytsman vrijdag. Als er sprake zou zijn van druk op jonge vrouwen om de boerkini te dragen, is het aan de lokale overheden om dat tegen te gaan, vindt ze.

N-VA reageert verbolgen

Voor N-VA gaat het om een gevoelig thema. Nadia Sminate, voorzitster van de commissie Radicalisering van het Vlaams Parlement, pleitte in het verleden zelfs voor een algemeen boerkiniverbod.

Indien een wettelijk verbod op een boerkini in zwembaden nodig is, dan moet dat voor staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) worden onderzocht en dan moet er een afweging worden gemaakt tussen vrouwenrechten enerzijds en religieuze rechten anderzijds. Demir kiest daarbij resoluut voor de vrouwenrechten. 'Een boerkini is een symbool van onderdrukking', aldus de staatssecretaris.

Demir wijst erop dat in moslimlanden steeds meer vrouwen op straat komen om niet langer een sluier te moeten dragen. 'In België en Vlaanderen zie je een omgekeerde tendens en dragen meisjes op steeds jongere leeftijd een hoofddoek. Je gaat mij niet zeggen dat dit een vrije keuze is.' Demir wil zich niet uitspreken over de inhoud van de vonnissen. Wel benadrukt ze dat een boerkini geen symbool is van emancipatie, maar van onderdrukking en ze vreest voor een 'domino-effect'.

Andere argumenten

Hoogleraar mensenrechten aan de UGent Eva Brems, die de zaak in Gent mee voorbereidde, zei op Radio 1 dat 'andere steden hun zwembadreglement best ook eens tegen het licht houden'.

Antwerpen is alvast niet van plan om iets te veranderen aan het reglement in de zwembaden, ook al loopt er ook in die stad een rechtszaak. 'Onze juridische strijd focust op onze normen en waarden, op de gelijkheid tussen man en vrouw,' zei schepen Fons Duchateau (N-VA) op Radio 1. Ik hoop dat in ons geval, en in beroepszaken, de rechtbank inziet dat godsdienstvrijheid ondergeschikt is aan de vrijheid van man en vrouw. Het ergste dat ons als maatschappij kan overkomen, is dat zo'n symbool van onderdrukking wordt aanvaard in zwembaden denk ik'.

Antwerpen zal vonnissen van Gent en Merelbeke naast zich neerleggen. Het boerkiniverbod blijft van kracht. https://t.co/jMe3PGPHL3 — Fons Duchateau (@DuchateauFons) July 13, 2018

Duchateau wil desnoods aandringen op bijkomend wetgevend werk. 'Maar ik denk dat we ook als maatschappij de afweging moeten maken tussen wat we willen en wat niet. Tussen absurde elementen van godsdienstvrijheid enerzijds en het recht van jonge vrouwen en meisjes om geëmancipeerd te worden anderzijds.'

'We hebben decennia strijd gevoerd voor de gelijkheid van man en vrouw en nu gaan we terug lichaamsbedekkende kledij invoeren', aldus Duchateau. 'Meisjes van jonge leeftijd worden verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van mannen, ervoor verantwoordelijk dat mannen niet naar hen zouden kijken. Ik noem dat een gewenningstraining en dat is iets wat ik in deze maatschappij nooit wil aanvaarden.'

Afleidingsmanoeuvre

Oppositiepartij Groen vermoedt dat N-VA de discussie wil gebruiken om de aandacht af te leiden van het federale begrotingstekort. 'Hoeveel keer past de N-VA deze truc nu al toe?', vraagt Brussels parlementslid Bruno De Lille op Twitter. 'Spreken we af dat we er deze keer niet intrappen?'