Uitwijzing Soedanees geschorst door Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Het gaat om een Soedanees die aangehouden werd in de buurt van het Brusselse Maximiliaanpark, zo meldt de Raad op zijn website. In zijn verzoekschrift stelde de vreemdeling dat hij afkomstig was uit Darfoer en dat hij deel uitmaakte van een etnie die bedreigd werd met genocide, dixit de Raad. "Hij voerde tegen de bestreden beslissing aan dat een terugkeer naar Soedan hem zou blootstellen aan een risico op een behandeling die strijdig is met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat onmenselijke en vernederende behandelingen verbiedt", klinkt het.

De Belgische staat voerde aan dat de betrokkene in Italië en Frankrijk, waar hij een asielaanvraag had ingediend, verbleven had. Aan die landen zou de 'terugname' van de betrokkene gevraagd worden, alvorens een eventuele terugleiding naar Soedan te plannen. Maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt dat het niet duidelijk is of hij effectief een document zou krijgen waarmee hij naar Frankrijk of Italië kan.

De Raad merkt ook op dat het bestuur toegeeft dat zijn verwijdering naar Soedan zal worden overwogen, indien een terugname door Italië of Frankrijk niet mogelijk is, zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing nodig is. "Op grond van wat voorafgaat besluit de Raad dat de beslissing een terugleiding van verzoeker naar Soedan mogelijk maakt, zonder dat werd onderzocht of deze terugleiding hem zou blootstellen aan foltering of aan onmenselijke of vernederende behandelingen, hoewel het bestuur op de hoogte was van de omstandigheid dat verzoeker een asielaanvraag had ingediend in Frankrijk."

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reageert nog niet: het kabinet bestudeert het arrest nog.

De hele kwestie is momenteel zeer actueel. Zo is er, politieke, commotie rond de identificatiemissie uit Soedan omwille van het dictatoriaal regime in Khartoem en zijn reputatie op het vlak van de mensenrechten. Staatssecretaris Francken kwam met de Soedanese ambassade die missie overeen. Ze moet helpen met de identificatie van Soedanese transmigranten die zich onder meer in de buurt van het Brusselse Maximiliaanpak bevinden.

In de Kamer zei premier Charles Michel dinsdag dat de procedures bij de identificatiemissie uit Soedan verlopen conform het nationaal, Europees en internationaal recht. België is ook niet het enige land dat een dergelijke samenwerking heeft opgezet, zei de premier. De leden van de missie zijn volgens Michel gescreend en de migranten in kwestie kunnen een gesprek met de missie weigeren of weigeren te antwoorden, klonk het. Migranten die repercussies vrezen, kunnen een aanvraag indienen voor internationale bescherming, wat de uitwijzing opschort.

Advocate: 'Slechte wil van Vreemdelingenzaken'

De advocate van de Soedanees wiens uitwijzing werd geschorst door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hekelt 'de nieuwe manier van werken' van Vreemdelingenzaken. 'Het gaat echt om slechte wil van Vreemdelingenzaken', zegt Selma Benkhelifa, advocate bij Progress Lawyers Network.

'Door geen bestemming aan te geven op het bevel om het grondgebied te verlaten, heeft Vreemdelingenzaken de mogelijkheid om deze mensen te sturen naar waar ze willen', zegt Benkhelifa. 'Als er een beroep is, kan ze doen alsof ze hen naar Frankrijk of Italië zou sturen. Maar als Vreemdelingenzaken echt van plan was om hen naar een van die Europese landen te sturen, dan was het ook niet nodig de Soedanese autoriteiten te contacteren met de vraag hen te identificeren.'

De advocate meent dat er een klacht tegen deze nieuwe manier van werken moet ingediend worden bij de Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa en het VN-Vluchtelingenagentschap.

Nog volgens de advocate zouden alle migranten die uitgewezen worden naar Syrië, Afghanistan of Soedan gelijk krijgen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, vanwege het risico op onmenselijke behandelingen dat migranten er lopen. Eerder op dinsdag raakte bekend dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen "bij uiterst dringende noodzakelijkheid" de schorsing beveelt van een bevel om het grondgebied te verlaten dat werd afgeleverd aan een Soedanees. In zijn verzoekschrift stelde de vreemdeling dat hij afkomstig was uit Darfoer en dat hij deel uitmaakte van een etnie die bedreigd werd met genocide, dixit de Raad.