Uitstel beslissing statiegeld: Ook N-VA wil afvalplan wél bespreken

'Dit moet morgen zeker besproken worden', zo zei N-VA-viceminister-president Liesbeth Homans in De Ochtend op Radio 1.

Het ziet ernaar uit dat de Vlaamse regering vrijdag geen beslissing neemt over de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen. Het afvalplan van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), waarvan het statiegeld op blikjes en pet-flessen een onderdeel is, staat niet op de agenda van de laatste ministerraad van de regering voor het zomerreces. Het dossier zou 'niet rijp' zijn om te beslissen, klinkt het bij CD&V.

Coalitiepartners Open Vld en N-VA betreuren dat het dossier niet op de agenda staat. Woensdag liet Open Vld-viceminister-president Bart Tommelein al verstaan dat het dossier volgens hem wél op de ministerraad zou moeten staan. Zijn N-VA-collega Liesbeth Homans deelt die mening.

'Dit moet mee besproken worden met al de rest', zo zei Homans in De Ochtend, die herhaalde dat haar partij er geen voorstander van is om nu statiegeld in te voeren.

'Misschien dat we na verloop van tijd, na een aantal jaren, kunnen praten over statiegeld. Maar niet onmiddellijk want statiegeld is niet de oplossing.' Volgens Homans moet er eerst geleken worden in de richting van de uitbreiding van de blauwe zak.

Ook andere bronnen binnen N-VA vinden dat het dossier vrijdag aan bod moet komen. 'Voor ons is de bestrijding van (plastic)afval zo belangrijk dat we uitstel niet verantwoord vinden', klinkt het daar.

Ook gisteren/woensdag was uit N-VA-hoek al te horen dat een ambitieus akkoord over het afvalplan best haalbaar zou zijn, maar dan zonder invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen.

Homans blikte in het radio-interview ook terug op een aantal van haar andere bevoegdheden zoals Armoedebestrijding en Binnenlandse Aangelegenheden. Wat dat laatste betreft, verwees de N-VA-politica naar de afslanking van de provincies. Die afslanking zorgt voor een forse vermindering van het aantal mandaten. "Heel veel mensen praten over het verminderen van politieke mandaten, maar ik heb het gedaan", aldus Homans. De N-VA-minister erkent wel dat ze de provincies liever volledig had afgeschaft, maar dat de afslanking paste in de gemaakte afspraken van het regeerakkoord. Maar dat verandert niets aan het standpunt van haar partij. "Als de N-VA in 2019 opnieuw mee aan tafel zit, zal de volledige afschaffing van de provincies in het regeerakkoord moeten komen", klinkt het.